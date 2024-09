CAPTEI: Felizes para Sempre – Ana Elize Magalhães & Mark Denton se casam em cerimônia no La Maison

Na tarde de sábado, 31 de agosto, o terraço do La Maison foi o cenário perfeito para o enlace matrimonial de Ana Elize Magalhães e Mark Denton. Os noivos são filhos de Manuela Capelo Llgenfritz e Miguel Fares e de Ana e James Denton.

A noiva estava linda como sempre foi. Vestia um modelo de Martina Liana Bridal, digno de capa de revista. Romântico, com detalhes em renda para a cerimônia. Na recepção, se transformou em um sleep dress estruturado e acetinado também da Martina Liana contornando seu lindo shape. Ana Elize, de pele morena canela, cabelos pretos e olhos verdes, irradiava alegria e beleza com seu sorriso.

Legenda: Ana Elize Magalhães Foto: Michael Brito

O noivo e os padrinhos seguiram o rigoroso estilo black tie, enquanto as madrinhas vestiam elegantes trajes em tons de verde.

Legenda: Mark Denton com padrinhos Foto: Michael Brito

Legenda: Madrinhas Foto: Michael Brito

A cerimônia e a recepção foram um espetáculo visual, complementado pela decoração elaborada por Jaqueline Kato e a competente organização de Mafrense Eventos.

Legenda: Decoração Foto: Michael Brito

Legenda: Casamento Ana Elize Magalhães e Mark Denton Foto: Michael Brito

A celebração foi um verdadeiro tributo à união e amor. Vinda do Ceará, a família da noiva se reuniu com amigos e parentes dos Estados Unidos, onde Ana Elize reside com a mãe na Flórida. A conexão entre as duas culturas enriqueceu ainda mais o evento, criando uma atmosfera de muita sintonia e afeto.

Legenda: Mark Denton e Ana Elize Magalhães Foto: Michael Brito

A animação da festa ficou por conta de Paduo, Igor Montenegro, Superbanda e Romulo Bravo que não deixaram os convidados parados. Destaque para a participação especial do noivo, Mark Denton, na guitarra demonstrando que, além do amor, a música também faz parte desse belo relacionamento.

Legenda: Mark Denton e Ana Elize Magalhães Foto: Michael Brito

Desejamos ao casal uma vida repleta de amor, harmonia e muitas outras celebrações tão lindas quanto este inesquecível dia.

Vem ver nas fotos de Michael Brito e do arquivo da mãe da noiva:

Legenda: Casamento Ana Elize Magalhães e Mark Denton Foto: Michael Brito

Legenda: Ana Elize Magalhães e Miguel Fares Foto: Arquivo Manuela Capelo Llgenfritz

Legenda: Ana Elize Magalhães e Miguel Fares Foto: Arquivo Manuela Capelo Llgenfritz

Legenda: Casamento Ana Elize Magalhães e Mark Denton Foto: Arquivo Manuela Capelo Llgenfritz

Legenda: Casamento Ana Elize Magalhães e Mark Denton Foto: Arquivo Manuela Capelo Llgenfritz

Legenda: Casamento Ana Elize Magalhães e Mark Denton Foto: Arquivo Manuela Capelo Llgenfritz

Legenda: Casamento Ana Elize Magalhães e Mark Denton Foto: Arquivo Manuela Capelo Llgenfritz

Legenda: Madrinhas do Casamento Ana Elize Magalhães e Mark Denton Foto: Arquivo Manuela Capelo Llgenfritz

Legenda: Casamento Ana Elize Magalhães e Mark Denton Foto: Arquivo Manuela Capelo Llgenfritz

Legenda: Mark Denton Foto: Arquivo Manuela Capelo Llgenfritz

Legenda: Casamento Ana Elize Magalhães e Mark Denton Foto: Arquivo Manuela Capelo Llgenfritz

Legenda: Casamento Ana Elize Magalhães e Mark Denton Foto: Arquivo Manuela Capelo Llgenfritz

Legenda: Casamento Ana Elize Magalhães e Mark Denton Foto: Arquivo Manuela Capelo Llgenfritz

Legenda: Casamento Ana Elize Magalhães e Mark Denton Foto: Arquivo Manuela Capelo Llgenfritz

Legenda: Casamento Ana Elize Magalhães e Mark Denton Foto: Arquivo Manuela Capelo Llgenfritz

Legenda: Casamento Ana Elize Magalhães e Mark Denton Foto: Michael Brito