Rapper Diddy teve nome inspirado em Renato Aragão? Entenda história envolvendo humorista

P. Diddy, nome artístico do rapper Sean Combs, se tornou um dos mais comentados nas redes sociais após a prisão dele no último dia 16 de setembro. O que ninguém parecia lembrar, entretanto, era que o nome dele foi inspirado em Didi, personagem de Renato Aragão em "Os Trapalhões".

A história, inclusive, foi contada por Renato há bastante tempo, durante uma participação no "Programa do Jô", em 2013. "Eu tava fazendo um seriado em Ubatuba, e o Odilon Wagner fazia o meu eterno vilão, então ele tinha acabado a parte dele, veio pro Rio e ficou hospedado no Copacabana Palace, onde estava um grande rapper americano chamado P. Diddy", começou ele.

A partir daí, as conexões que provaram a inspiração do nome começaram a surgir. Segundo o ator, Odilon explicou que estava gravando um seriado com o Didi. "Ele [Diddy] falou: 'Está gravando com quem? Não é possível, quero ver esse cara, eu quero conhecê-lo'", contou Renato Aragão.

Foi a mãe do artista a responsável por conectar os dois de alguma forma. "O Odilon perguntou: 'Mas porque você quer conhecer ele?'. Diddy respondeu: 'eu tenho esse nome por causa dele. É o seguinte: eu sou americano, mas a minha origem é angolana. A minha mãe era fã desse programa [Os Trapalhões]'. A mãe dele era fã e colocou o nome dele de Diddy por causa de mim", finalizou Renato Aragão no relato.

Acusações de Diddy

Sean "Diddy" Combs, rapper e produtor americano preso nos Estados Unidos no último dia 16 de setembro, está preventivamente detido no Metropolitan Detention Center (MDC), no Brooklyn, em Nova York, enquanto aguarda julgamento. Ele é acusado de atividades ilícitas que incluem tráfico sexual, agressão e associação criminosa.

O rapper é alvo de várias ações civis que o caracterizam como um predador sexual violento, acusado de usar álcool e drogas para submeter suas vítimas. Suas residências foram alvo de buscas por agentes federais neste ano. Embora não tenha grandes condenações, há muito tempo ele é alvo de alegações de agressão física, que remontam aos anos 1990.

O rapper declarou-se inocente de todas as acusações. A defesa dele solicitou uma fiança de 50 milhões de dólares para prisão domiciliar em Miami, alegando "condições inadequadas para prisão preventiva" no local, mas o juiz negou.