Juliana Baroni revela que era proibido namoro entre paquitas e paquitos

A atriz Juliana Baroni revelou que na sua época como paquita, era proibido namorar paquitos, mas rolava "pegação" nos bastidores. Ela também confessou que, no fundo, a diretora Marlene Mattos fazia “vista grossa” para os namoros. Juliana ainda citou duas paquitas que burlaram a regra do namoro: Bianca Rinaldi e Letícia Spiller.

“Era proibido, não podia, mas rolou. A Bianca namorou o Marcelo Faustini e a Letícia Spiller namorou o Cláudio Heinrich. Mas só que era escondido porque a Marlene sabia, mas fingia que não sabia”, disse, em entrevista ao podcast Papagaio Falante.

Juliana também disse que ficava vigiando enquanto os casais saíam para ficar nos corredores de hotéis. Ela era a mais nova do grupo, por isso assumiu essa função. “Eu dividia quarto com a Letícia e com a Bianca no começo. Então, às vezes, quarto de hotel, eles iam namorar na escada, e eu ficava vigiando para ver se vinha alguém, para fiscalizar no corredor. Era um desespero total, passava nervoso”.

A ex-paquita chegou a afirmar na entrevista que era a preferida de Marlene Mattos por ser a mais nova.