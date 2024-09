Cantora grega sofre AVC durante show e é levada às pressas para hospital

A cantora grega Marinella, de 86 anos, fazia um show para comemorar a carreira, aos pés da Acrópole de Atenas, na quarta-feira (25), quando sofreu um acidente vascular cerebral (AVC). Ela foi levada às pressas para o hospital.

A artista desmaiou no palco quando estava na terceira música da apresentação. Testemunhas contaram à imprensa internacional que a voz de Marinella mudou "repentinamente" e ela pareceu perder o equilíbrio antes de cair no chão. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento do desmaio.

Ela recebeu os primeiros socorros no local do show, de seu médico pessoal. No hospital, a artista foi submetida a uma série de exames. A imprensa internacional afirma que a cantora sofreu um "AVC grave e extenso".

Marinella ganhou fama ao participar do concurso Eurovision em 1974, quando foi derrotada pelo grupo sueco ABBA com "Waterloo”. Desde então segue no mercado da música e faz sucesso na Europa.