Enquete A Fazenda 16: parcial atualizada aponta quem deve sair do reality nesta quinta (26)

A participante Vivi Fernandez deve ser a primeira eliminada do reality 'A Fazenda 16', segundo parcial atualizada da enquete do Diário do Nordeste na noite desta quinta-feira (26). O peão menos votado para permanecer no programa vai deixar a atração hoje.

Além de Vivi, os competidores Zé Love e Sacha estão na primeira roça, que foi formada após Flor vencer a Prova do Fazendeiro nessa quarta (25).

Veja ranking da enquete do Diário do Nordeste

Zé Love - 52.66%

Sacha - 28.46%

Vivi Fernandez - 18.89%

Legenda: Resultado da enquete entre Zé Love, Vivi Fernandez e Sacha Foto: Reprodução/Intera

No total, a pesquisa registrou 8.842 votos de leitores. Vale lembrar que a enquete do DN não interfere no resultado oficial do programa.

Como foi a formação da Roça?

Flor, Vivi Fernandez e Zé Love disputaram a segunda Prova do Fazendeiro na última quarta-feira. Sacha não participou da dinâmica porque foi vetado durante a formação da zona de eliminação.

Os peões enfrentaram um campo minado com bombas. Cada posição poderia ter uma bomba ou um multiplicar de pontos. Flor venceu a dinâmica após acumular mais pontos no final de oito rodadas.

Além de escapar da eliminação, a peoa garantiu a imunidade para a próxima semana.