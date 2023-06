Camila Loures é condenada a pagar indenização de R$25 mil para motorista do Uber; saiba mais

A youtuber Camila Loures foi condenada a pagar uma indenização por danos morais no valor de R$ 25 mil ao motorista de aplicativo Marcos Ki Suk. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o juiz José Carlos de França Carvalho Neto deu a sentença do caso em abril deste ano.

Em maio de 2022, Loures fez um desabafo nas redes sociais, após ser expulsa de um carro pelo condutor, na cidade de São Paulo. Conforme a criadora de conteúdo, o motorista pediu que ela se retirasse do veículo após solicitar que ele fechasse os vidros do automóvel devido ao frio.

Com a repercussão do caso, ela foi acionada na Justiça por expor o condutor em suas redes sociais, segundo ele, causando danos à sua imagem.

De acordo com a publicação, o juiz responsável pelo caso entendeu que o vídeo publicado pela influenciadora teria, sim, exposto o homem. Camila ainda teria admitido ter utilizado a imagem dele sem consentimento.

Após a decisão da Justiça, Loures apresentou recurso a fim de alterar o resultado da sentença. Em sua defesa, ela alegou que a fotografia divulgada do motorista não dava para identificá-lo.

Ela também argumentou que não gritou e não fez xingamentos a Marcos Ki Suk. De acordo com a influencer, não houve discussão e ela apenas teria se queixado do serviço prestado pelo aplicativo, exercendo a sua liberdade de expressão.

Camila Loures pediu a revisão da sentença e, caso ela seja mantida, que o juiz diminua o valor da indenização fixada.