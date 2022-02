Melody e Camila Loures trocam farpas após funkeira citar Anitta durante gravação de podcast

A cantora Melody e a influenciadora Camila Loures viraram assunto na Internet após um breve desentendimento durante a gravação de um podcast na noite de quarta-feira (2). As duas falaram sobre um vídeo antigo da funkeira, que chegou a citar a carreira da cantora Anitta.

Durante a participação no programa, Melody lembrou do dia em que Anitta também gravou com a influencer, que faz parceria com Virgínia Fonseca.

"Vocês disseram que eu tinha falado que eu era melhor que ela. Aonde que eu falei isso?! Eu falei que eu ia ser maior que ela e não que eu era maior que ela. E aí vocês falaram isso pra ela. Passa a informação certa, senão vocês fazem uma treta sem ter treta. E não foi o que aconteceu", rebateu Melody.

O CLIMÃO QUE FICOU NO PODCATS 🗣️🗣️

* Camila lacrando na Melody KK * Te amo muito Camila KKKK pic.twitter.com/q0YnUzhmEI — Choquei Camila Loures (@ChoqueiCams) February 2, 2022

Camila Loures chegou a pegar o celular para continuar a questão, mas percebeu que Melody estava correta na questão. A jovem de 17 anos falou que seria melhor que Anitta. "Mas aí que tá. Me perdoa que eu falei que você tinha falado que você era", desculpou-se.

Entretanto, Camila continuou no assunto. "Foi porque falei errado, ser humano erra. Então, me perdoa, estou te pedindo perdão. Mas a forma que você falou é que é isso. Você falou que ela é Brasil. Ela não é Brasil, Anitta é mundial. Ela está gigante e vai conquistar muito mais", disse.

Mídia na situação

Em resposta, Melody chegou a dizer que Camila queria fazer marketing com a situação, o que não foi bem aceito pela apresentadora do PodCats.

"De forma alguma. Não sou biscoiteira, nunca fui. Sete anos sem fazer nada pra ficar famosa: só fazendo vídeo, três vídeos por dia. Três videos por dia que eu solto! Bastante trabalho, nunca biscoito", finalizou.