Bruno explica afastamento de Marrone dos palcos: "muitos procedimentos ao mesmo tempo"

Enquanto Marrone está cuidando da saúde, após anunciar uma pausa na carreira, o irmão Bruno cumpre agenda de shows sozinho. Na última sexta-feira (8), durante o Festival Alegria, em Curitiba, o cantor explicou o motivo do afastamento temporário do parceiro.

“Ele foi fazer uma correção nos olhos, daquela outra cirurgia (para tratar um glaucoma) que ele tinha feito. Eu acho que ele fez muitos procedimentos ao mesmo tempo, e o olho não voltou para o lugar certo, na verdade", explicou Bruno em entrevista ao jornalista Léo Dias.

Em março deste ano, Marrone surpreendeu com seu visual após diversas cirurgias faciais. O cantor fez lifting, operou o nariz com uma rinoplastia, corrigiu as pálpebras caídas, amenizou as bolsas embaixo dos olhos e tirou a papada, além de mexer nos lábios e orelhas.

Legenda: Mudanças no rosto do cantor chamaram a atenção de fãs Foto: Reprodução/Instagram

Ele citou ainda outra problema que Marrone enfrentou. "Aí ele foi fazer uma correção, um enxerto, demorou um pouco e teve de colocar um dreno para o xixi, a urina, aí quando foi colocar o dreno machucou o canal e começou a sangrar junto com a urina”, complementou.

O irmão contou também que a vontade de Marrone era seguir a agenda de compromissos mesmo com retenção urinária. "Ele queria viajar com a bolsa, aí eu falei ‘Bicho deixa que eu vou, melhora aí, depois a gente continua normal. Mas assim, é uma coisa super tranquila. Agora estou curioso para saber como ficou”, declarou Bruno.

Após a apresentação em Curitiba, Bruno voltou a se apresentar sem Marrone neste domingo (10), quando subiu sozinho ao palco no navio Um Mar de Amor, projeto do cantor Daniel, em Búzios, Rio de Janeiro.