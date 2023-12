Após acidente, Zé Neto aparece com a família fora da cama hospitalar

Zé Neto aproveitou as publicações nas redes sociais para agradecer o carinho que recebeu durante o período conturbado.

"Grato a Deus pela dádiva da vida, pela proteção no recente acidente. A família, amigos e as mensagens carinhosas dos fãs são luzes que iluminam meu caminho. Obrigado por cada oração e por mais uma oportunidade de seguir em frente", escreveu o artista.

Apesar da melhora no quadro de saúde, o artista segue em observação no Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP). O boletim médico mais recente, divulgado na manhã deste sábado (9), afirma que ainda não há data para a liberação de Zé Neto.

"O quadro clínico do paciente é considerado positivo, com evolução bastante satisfatória, no entanto, recomenda-se o acompanhamento médico em ambiente hospitalar. O paciente continua realizando exercícios de fisioterapia respiratória. Não há previsão de alta hospitalar", diz a nota.

Entenda o acidente

O acidente ocorreu quando Zé Neto estava saindo de seu rancho em Fronteira (MG), com destino a São José do Rio Preto (SP). Segundo a assessoria do artista, o veículo do cantor capotou no km 246 da BR-153 após colidir com uma carreta. O veículo estava carregado com caixas vazias e dois outros veículos se envolveram no acidente de trânsito.

Zé Neto teve escoriações, um corte no braço, fraturas em três costelas e uma lesão pulmonar. Por isso, ficou em uma Unidade de Tratamento Intensibo (UTI) por 24h e passa por fisioterapia respiratória. Os demais envolvidos no acidente não tiveram ferimentos graves.