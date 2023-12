Filho de Marília Mendonça ganha primeira festa de aniversário na escola

O pequeno Léo, filho dos cantores Marília Mendonça e Murilo Huff, ganhou uma festa de aniversário antecipada na escola. O irmão de Marília, João Gustavo, compartilhou alguns registros da comemoração que aconteceu nesta sexta-feira (08).

"Primeiro parabéns na escolinha. Meu pitico", comentou o tio. Léo completa quatro anos no próximo dia 16 de dezembro.

Em um vídeo compartilhado por João, Léo aparece rodeado dos coleguinhas enquanto cantam a versão de "parabéns para você" em inglês e, em seguida, em português.

Falta da mãe

O herdeiro tinha menos de dois anos quando, em novembro de 2021, um acidente aéreo fatal vitimou a mãe.

De acordo com a avó de Léo, Dona Ruth, o pequeno sente falta de uma figura materna. "Às vezes ele me chama de 'vó', sabe? E eu sou avó, mas às vezes ele tem necessidade de me chamar de 'mãe'", desabafou em entrevista ao Fofocalizando.

Ruth disse ainda, na conversa com Léo Dias, que tenta corrigir o neto mas que, muitas vezes, não consegue. Ela contou que durante a comemoração do Dia das Mães deste ano na escola, o menino a chamou de mamãe na frente dos amiguinhos.

"É nessa hora que ele quer mostrar que ele também tem uma mamãe. Isso dói muito, sabe? Respondi: 'Tchau, meu filho. Quando você quiser, me fala que a mamãe te busca'. Eu dou corda para ele agora", confessou.