Com Wagner Moura, trailer da série inspirada no filme 'Sr. e Sra.Smith' é divulgado; assista

O ator Wagner Moura virou destaque nas redes sociais logo após aparecer no trailer do filme 'Sr. e Sra. Smith', nova série da Amazon Prime Video que fará adaptação do longa estrelado originalmente por Angelina Jolie e Brad Pitt. As imagens foram reveladas nesta quinta-feira (7).

Não demorou para que os usuários do X, antigo Twitter, começassem a elogiar o artista brasileiro. Muitos ressaltaram a importância do destaque do ator em uma produção internacional.

"Wagner Moura na série Mr. & Mrs. Smith. Meu Deus, que homem!", declarou uma seguidor. "Ansiosa para ver Donald Glover e Wagner Moura em Sr. e Sra. Smith", disse outra.

Nova série

A história da série terá o mesmo rumo do filme com Pitt e Jolie. Ao todo, serão oito episódios originais, que devem ser liberados na estreia, no dia 2 de fevereiro de 2024.

Donald Glover e Maya Erskine são os protagonistas da produção, que também conta com a presença de Michaela Coel, John Turturro, Paul Dano, Wagner Moura e Sarah Paulson.

Na história, duas pessoas conseguem emprego em uma agência de espionagem com a promessa de glória e fortuna. Os dois são recomendados a assumir identidades falsas como Sr. e Sra. Smith, em um casamento arranjado.

O que acontece, entretanto, é que o casal se enfrenta dentro da própria casa em uma última missão, cujo objetivo será matar um ao outro.