Dado Dolabella tem CNH e passaporte suspenso por dívida de R$ 450 mil; entenda

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro suspendeu a Carteira Nacional de Habilitação e o passaporte do ator Dado Dolabella. Segundo as investigações do caso, o artista tem uma dívida imobiliária no valor de R$ 450 mil, desde 2013.

A suspensão foi publicada em 5 de dezembro, de acordo com o Uol, pelo juiz Alexandre de Carvalho Mesquita, da 4ª Vara Empresarial, do Rio. Ainda conforme as informações apuradas, o aluguel que Dado está devendo é de uma cobertura no Recreio dos Bandeirantes.

Antes de ter os documentos confiscados, o ator já havia sido intimado pelo Ministério Público para pagar ou efetuar um acordo para a quitação de dez parcelas da residência, no entanto, Dolabella não apareceu na audiência. Ele teve a insolvência civil (falência) decretada pela Justiça do Rio de Janeiro.