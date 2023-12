Sepultura anuncia fim da banda e turnê de despedida em 2024; saiba de quem foi a ideia

A banda Sepultura anunciou nesta sexta-feira (8) que o grupo encerrará as atividades após uma turnê de despedida. Andreas Kisser, guitarrista do grupo, revelou de quem partiu a ideia do término.

"Essa parada do Sepultura é uma consequência desse processo que passei com minha esposa por conta do câncer. Essa porta gigante que se fechou com a partida da minha esposa levou uma parte gigante minha, mas abriu outras coisas que estavam dormindo. Eu me tornei outra pessoa. Notei que respeitar a finitude dá uma ressignificação maior a tudo. Não só à vida, mas à carreira, ao que é o Sepultura ou às possibilidades que surgem após a essa parada", revelou Kisser ao jornal O Globo.

Veja também

Kisser perdeu a esposa, Patrícia Perissinotto, em julho de 2022, após severo tratamento contra um câncer no cólon. Durante a coletiva de imprensa de sexta, o guitarrista revelou que o fim da banda está bastante conectado a sua história com Patrícia.

"Obviamente a minha experiência pessoal teve muito a ver com isso, de finitude, de ressignificação das coisas, de portas novas abertas, mudanças. Achei que deu uma nova vida a tudo que estou passando, com a gente, com a banda. A Patrícia era muito conectada com a banda também, com todos nós, não só a banda, como a equipe, ela era realmente uma pessoa que agregava, fez muito parte dessa história. Então me parece que fez todo sentido eu começar essa conversa com todo mundo, e a gente formatou isso, tanto é que a gente está aqui hoje fazendo esse anúncio", revelou.

Fim do Sepultura

A banda Sepultura anunciou uma "parada" nas atividades, mas antes, fará uma turnê de despedida.

"Acho que esse foi o motivo (estar no auge) de fazer isso, de ver que a gente está organizado, com consciência do que está acontecendo com a banda, aonde a gente pode chegar, e nada melhor do que fazer uma decisão consciente como essa e não ser consequência de uma situação onde a gente não tem controle e tem que acabar, por exemplo, com outras possibilidades", revelou o guitarrista.

Veja primeiras datas da turnê de despedida