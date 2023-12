Filha de Bárbara Evans passa por cirurgia para retirar amendoim do pulmão

A filha mais velha de Bárbara Evans, Ayla, de quase 2 anos, foi submetida a uma cirurgia após se engasgar com alguns pedaços de amendoim. A modelo compartilhou a preocupação com os seguidores por meio dos stories do Instagram neste domingo (10).

"Ela deu uma tossida e chegou a vomitar, mas eu comecei a ouvir um chiado na respiração dela", disse Bárbara sobre a situação que ocorreu dois dias antes. As babás dos gêmeos, Álvaro e Antônio, ajudaram Ayla, realizando manobras de socorro, mas sem sucesso.

Veja também

Bárbara disse ainda que então levou a pequena a um posto de saúde e a um médico da família, mas que não conseguiu identificar o problema. Como o chiado na respiração continuou, o pai de Ayla levou a pequena ao Hospital no sábado (9), onde ela realizou um raio-x. Lá, os profissionais da saúde suspeitaram de asma ou bronquite.

Já no domingo, Ayla acordou chorando, o que confirmou a suspeita de Bárbara de que algo estava errado. A mãe ligou para a pediatra da criança, que foi ao hospital. "Ela pediu pra ver o raio-x e, diferente do que os médicos daqui haviam notado, ela percebeu que não estava normal", disse.

Foto: reprodução/redes sociais

A criança se submeteu a uma nova radiografia, que mostrou uma obstrução em um dos lados do pulmão. Depois, ela realizou uma broncoscopia. "Ficamos horas aqui porque ela tinha que estar em jejum, e ela estava inquieta, querendo comer. Mas graças a Deus deu certo", contou Bárbara.

Evans complementou que a cirurgia retirou 95% do amendoim, que já estava no pulmão de Ayla há quase 48 horas. Ela ainda fez um apelo a outros pais: "Fiquem ligados porque qualquer alerta do pulmão das crianças pode ser um corpo estranho"..

Só nesta segunda (11), Ayla recebeu alta do hospital. "Agora vamos pra casa. Primeira vez que durmo sem eles (os gêmeos)", desabafou Bárbara em um novo stories.