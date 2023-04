Bruna Griphao briga com Cezar Black e a aliada Larissa no BBB 23: 'tô surtando'

A atriz e participante do Big Brother Brasil 23, Bruna Griphao, conseguiu discutir com um adversário e uma aliada nas últimas 24 horas. A sister discutiu com Cezar Black após reclamar com a produção que a luva utilizada durante a prova do líder, não cabia na sua mão. Já com a aliada Larissa a discussão foi sobre Bruna não aceitar "ser contrariada".

Na noite de quinta-feira (6), a atriz global reclamou diversas vezes durante a prova que a luva fornecida pela produção, para o arremesso de bolinhas, ficava saindo da mão dela.

Após ser desclassificada para o duelo final pela liderança, Bruna seguiu reclamando. Cezar a retruca: "reclamasse antes, por que não reclamou antes da prova?". "Por que você não foi lá e ganhou?", respondeu Griphao.

Black novamente a retruca e pede que a sister "pare de chorar". Nesse momento, Bruna perde a paciência e chama Black de "babaca". O enfermeiro retruca. "Babaca é você, me respeita". Os colegas tentam amenizar a situação, mas discussão segue com palavrões proferidos pela sister e pedidos de calar a boca do Enfermeiro.

Após a briga, com as colegas e aliadas Aline, Amanda e Larissa, no jardim da casa, Bruna chorou e disparou que "está no limite de tudo". A sister ainda relatou que não aguenta mais estar na casa com os rivais. "Não suporto essas pessoas, esses deboches, essas brincadeirinhas… Tô surtando. Vontade de mandar todo mundo a m****, juro. Tô com muita raiva. Eu não aguento mais eles", desabafou.

Briga com Larissa

Larissa e Bruna se desentenderam na manhã dessa sexta-feira (7). A professora de Educação Física reclamou das falas da atriz sobre estalecas próximas a Cezar e Ricardo - rivais do grupo Deserto.

A personal pediu que Bruna falasse baixo, "não desse jeito". Em seguida, Bruna retruca, "todo mundo pode falar do jeito que quiser". Larissa continua o desabafo as sisters no quarto Deserto. "Você fica fazendo cena na frente deles, pelo amor de Deus". Griphao dispara, "que cena eu fiz, Larissa?". A aliada de Bruna dispara que ela não aceita ser contrariada".

"Eu não aceito ser contrariada de quê? Mano, f*da-se, fala o que quiser de mim. Sinceramente, tô de saco cheio", retruca Bruna.