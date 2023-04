Paula Fernandes chama a atenção de fãs após aparecer 'irreconhecível'

A cantora Paula Fernandes chamou atenção de fãs após publicar uma imagem, na quarta-feira (5), em desfile de grife, em São Paulo. No entanto, não foi o look que se tornou alvo dos burburinhos nas redes sociais, mas algumas mudanças no rosto dela.

Os seguidores acreditam que ela tenha realizado harmonização social. "Ela era tão linda, que pena, conseguiu se desarmonizar", disse uma.

Já outra questionou: "o que aconteceu com a Paula Fernandes? Misericórdia, tem algum pré-requisito no mundo dos famosos que obriga as mesma a piorar a aparência?".

Cantora participou como convidada do desfile do estilista Eduardo Amarante. “Cadê a Paula Fernandes? Essa não é a Paula Fernandes!”.

Conforme o Metrópoles, Paula não se manifestou sobre se fez algum procedimento facial.