Ator Marcelo Faria deixa a globo após 39 anos

O ator Marcelo Faria deixou a Globo após quase 40 anos na emissora. Filho do também ator Reginaldo Faria, o artista estará no elenco da próxima temporada de Reis, da TV Record. A informação foi revelada pela coluna de Flavio Ricco, do portal R7.

Faria é mais um dos atores e jornalistas a deixar a emissora. Além de inúmeras novelas, ele foi figurante nos folhetins Água Viva (1980) e Baila Comigo (1981). O último personagem nas telinhas do ator foi com Elias, em Bom Sucesso (2019).

Na sexta temporada de Reis, Faria será Joabe. Conforme a autora Cristiane Cardoso, o personagem é "aquele tipo de pessoa que não esquece, não perdoa e se acha superior a quem faz isso". Na trama, ele será sobrinho de Davi que o acha fraco por esse traço de personalidade.

A trama tem como enredo a jornada de Davi, enquanto rei de Judá e a relação do guerreiro com as esposas. A próxima temporada tem estreia o próximo dia 17.

Demissões na Globo

Conforme o Uol, as demissões na Globo estão focando em corte nos cargos de gerência, que possuem altos salários, bônus e um plano de saúde diferente.

Além disso, as vagas abertas na edição do Jornal Hoje e no portal g1 de São Paulo foram bloqueadas.

Em nota, a Globo detalhou que lamenta a saída dos profissionais que ajudaram a "escrever e contar a sua história". No entanto, segue com o compromisso de buscar eficiência e evolução.