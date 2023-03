Cléber Machado fala sobre sua saída da Globo: 'Não tem essa de coitadinho'

O narrador Cléber Machado falou pela primeira vez após ser demitido pela Globo na última quarta-feira (22). Ele, que deixou a emissora carioca após 35 anos, comentou sobre o desligamento neste domingo (26), em entrevista ao jornalista Milton Neves no Domingo Esportivo, da Rádio Bandeirantes.

Ao programa, Cléber disse não estar decepcionado e ressaltou estar focado no futuro da carreira.

“Dos meus 44 anos de carreira, passei 35 anos na TV Globo e 6 anos nas rádios Globo. Foram 41 anos, então não posso me considerar um cara de fracasso. Deixei uma marca legal. Não estou pesado ou derrubado. Estou na boa. Não tem coitadinho. Está tudo bem”, disse ele.

Agradecimentos

Em outro momento, ele se mostrou agradecido a Rede Globo. “Se eu pudesse escolher, eu trabalharia nas organizações Globo até me aposentar. Mas não tenho do que reclamar”, afirmou Cléber.

Machado ainda agradeceu os amigos: “Felizmente eu recebi muitas mensagens carinhosas e agradeço de coração”, e confessa: "Espero que haja caminho para a gente sair caminhando e cantando”.

Carreira de Cléber Machado

O narrador chegou ao Grupo Globo em 1988, tendo passado antes por TV Gazeta, Bandeirantes e Rádio Tupi. No currículo, o narrador de 60 anos tem inúmeros eventos, como nove Copas do Mundo, Olimpíadas, Fórmula 1, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e outros torneios de futebol.