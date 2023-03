Cléber Machado é demitido da Globo após 35 anos

O narrador Cléber Machado foi demitido da Rede Globo. Após 35 anos de serviços na emissora, o profissional foi desligado oficialmente nesta quarta-feira (22). A informação foi divulgada pelo portal Notícias na TV.

A empresa confirmou a situação. “Cléber esteve presente nos principais eventos esportivos nacionais e internacionais ao longo das últimas décadas e contribuiu para alimentar a paixão do brasileiro pelo esporte, especialmente o futebol. O vínculo fixo dele com a Globo chega ao fim, mas as portas da empresa continuam abertas para novos projetos no futuro", concluiu um trecho.

Deste modo, o cargo de narrador de jogos dos principais times paulistas fica vago no momento. A decisão ocorre durante uma reformulação do núcleo de esporte, que ainda removeu Galvão Bueno das transmissões do futebol.

A estreia na Rede Globo ocorreu em 1988. Com 60 anos, perdeu espaço na emissora na última temporada, quando não foi escalado para a cobertura in loco da Copa do Mundo, realizada no Catar.

Leia mais Jogada Rede Globo encerra Central do Apito e demite ex-árbitros