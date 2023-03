Rede Globo encerra Central do Apito e demite ex-árbitros

A Rede Globo encerrou o quadro Central do Apito dos programas esportivos. Com a participação de ex-árbitros como especialistas, a iniciativa oferecia análise de lances polêmicos durante e depois dos jogos de futebol. A atração estava na grade desde 2018. A informação foi divulgada pelo Notícias da TV.

Deste modo, Sandro Meira Ricci e Fernanda Colombo foram demitidos. A tendência é que Janette Arcanjo também seja desligada. A expectativa é de que apenas Paulo César de Oliveira continue na emissora, mas como contratado.

Segundo a reportagem, dois motivos provocaram o encerramento. Além da rejeição do público, um ponto avaliado foi o árbitro de vídeo (VAR), que colaborou com a análise dos lances tidos como polêmicos nos jogos do futebol brasileiro.

Ao Notícias da TV, a Rede Globo emitiu uma nota confirmando a decisão. Veja abaixo:

Nota da Rede Globo sobre a Central do Apito

Sandro Meira Ricci e Fernanda Colombo não fazem mais parte do time de Esporte da Globo. Nos últimos anos, com a implantação e consolidação do árbitro assistente de vídeo (VAR), as questões de arbitragem foram recebendo outro tipo de tratamento e o VAR foi oferecendo respostas às questões apresentadas durante os jogos.

Diante desse novo cenário, a Central do Apito deixa de existir durante as transmissões de futebol. As análises sobre arbitragem serão feitas, quando necessário, no conteúdo dos programas esportivos.