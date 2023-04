Cezar Black é investigado em hospital do DF por 'abandono de emprego' durante BBB 23

Na reta final do BBB 23, o participante Cezar Black está sendo alvo de um processo administrativo aberto pelo Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB). Conforme o Uol, a unidade de saúde deve apurar denúncia de abandono de emprego por parte do brother.

O órgão apontou que Black acumula "faltas injustificadas" desde fevereiro. O participante tirou férias em janeiro, enquanto fevereiro utilizou acúmulo de abonos e banco de horas.

No entanto, começou a ter ausências sem explicação prévia e contou com descontos na folha salarial. Assim, em março, passou a ser alvo do processo. O brother é contratado CLT pelo hospital.

Internautas defendem Black

Nas redes sociais, diversos internautas defenderam Cezar Black, declarando que é evidente a participação dele no BBB 23. "Eu acho perfeitamente justificável", disse um usuário no Twitter.

A equipe de Black também se manifestou sobre o caso. "A vida do nosso capitão nunca foi fácil dentro da casa mais vigiada do Brasil! E aqui fora não está diferente! Ele sempre lutou pela enfermagem e vestiu a camisa, com amor e dedicação em cada minuto dedicado a sua profissão".

Nota do hospital

O Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB/Ebserh) informa que o enfermeiro Cezar Black Bina Cruz estava de férias no mês de janeiro. Em fevereiro, tirou abonos e usou banco de horas, mas teve faltas injustificadas que geram o respectivo desconto na folha de pagamento.

Em março, passou a acumular somente faltas injustificadas e, em razão disso, foi aberto um processo para apurar abandono de emprego, que está em curso e segue os ritos processuais normativos, nos quais se incluirão o contraditório e a ampla defesa.

Cabe esclarecer que no Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE), utilizado pela administração pública federal, os descontos de faltas figuram somente um mês após a ocorrência e assim as faltas injustificadas de março vão constar na folha de pagamento de abril.

Os contracheques são disponibilizados sempre a partir do dia 10 do mês subsequente, ou seja, o contracheque de março estará disponível a partir de 10/04.