Bruna Griphao é acusada de racismo contra Sarah Aline, e pai sai em defesa dela

A atriz Bruna Griphao se envolveu em uma nova polêmica na casa do BBB 23 após fazer uma rima para Sarah. "Aqui, se você está desconfortável, come uma banana", disse. Por isso, internautas acusaram a participante de racismo e o pai de Bruna, Kakau Barra, saiu em defesa dela nas redes sociais, nesta quarta-feira (5).

Em longo texto publicado no Instagram, Kakau resgatou a rivalidade entre Fred e Bruna, que existe desde a primeira semana do reality. "Foram constantes as vezes em que ele avisou que deveriam ficar de olho nela ou que a energia dela era ruim", disse.

"Fred comemorou quando o programa recebeu a intervenção e de pronto falou que Bruna nos dias seguintes iria fazer papel de coitadinha. Sem esquecer também as diversas insinuações de que ela queria alguém e as comparações dela com pinchers raivosos”, acrescentou.

Após detalhar a questão da rivalidade no jogo, ressaltou que o caso com a Sarah não está relacionado ao racismo. "A verdade é que os defeitos da Bruna são mais aparentes do que sua própria aparência e ser reativa, explosiva, grossa, nada tem a ver com racismo”, falou.

Pai critica torcidas adversárias

Kakau ainda criticou as torcidas adversárias, afirmando que elas estão banalizando o racismo. “Como sempre falamos: existem coisas do jogo e coisas que ultrapassam o jogo. Torcidas adversárias têm tentado a todo custo imputar à Bruna o crime de racismo", disse.

Kakau Barra Pai de Bruna "É irresponsável caluniar, mas com a força das páginas que reforçam, recortam, e tendenciam o racismo a Bruna, é quase impossível que todos não sejam arrastados pela onda do desserviço e da banalização de um tema tão importante”.

Para ele, é importante que as pessoas que lutam contra o racismo entendam que a banalização atrapalha a causa.

"Isso faz com que casos reais de racismo se tornem pautas banais. Tenhamos mais cuidado quando formos analisar cada comportamento e atitude dentro de um jogo onde o prêmio é fama e dinheiro com um único vencedor", acrescentou.

Posicionamento da equipe de Sarah

Por conta do vídeo, a equipe da Sarah publicou uma nota no Instagram afirmando que estava ciente da fala de Bruna. "Segunda-feira (3), Bruna fez uma rima sobre o jogo confortável da Sarah e, nesse contexto, citou o termo "banana". Não é a primeira vez que a participante usa termos ou faz rimas que estigma ou estereotipa pessoas pretas", declararam.

Em comunicado, informaram que têm consciência de que as associação não são incomuns. "A depender do caso, podem se configurar como criminosas. Por aqui, estamos analisando todo o episódio juntamente com a nossa equipe jurídica", concluiu.