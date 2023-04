Irmã apoia Key Alves após atleta terminar namoro com Gustavo

Keyt Alves, gêmea de Key Alves, deixou uma mensagem para a irmã no post que a ex-sister confirma o término do namoro com Gustavo. “Você merece ser feliz”, escreveu Keyt no Instagram.

Desde o início do relacionamento de Key e Gustavo, no BBB 23, Keyt demonstrava apoiar o agora ex-casal. Após a eliminação da sister, Keyt fez uma festa para a irmã em São Paulo e pediu que Gustavo participasse do momento.

Segundo o colunista Lucas Pasin, do UOL, foi devido a essa festa que o brother resolveu dar mais uma chance para a relação.

Em seus Stories, Keyt não falou sobre o assunto. Ela apenas mostrou a nova rotina: fazendo fisioterapia para se recuperar de uma lesão que teve durante um jogo de vôlei.