Como foi o Jogo da Discórdia? Veja resumo da dinâmica de segunda-feira (3)

No tradicional Jogo da Discórdia do BBB 23 desta segunda-feira (3), os participantes precisaram apontar o pior defeito de outro brother na casa. Ou seja, tinham que escolher um defeito que acreditavam ser capaz de tirar a pessoa do jogo.

Após chamar o alvo, era necessário que escolher uma consequência: tiro de fumaça ou bomba de tinta. Aquele que fosse alvo duas vezes, era eliminado da dinâmica.

O último que sobrasse ganharia um "prêmio". Segundo o apresentador Tadeu, o brother restante vai ter direito a uma indicação no paredão. Assim, se Marvvila não for eliminada na terça-feira (4), terá direito ao poder.

Veja quem os brothers escolheram

Primeira rodada

Domitila chamou Black apontando que o brother se "vitimiza" . Conforme ela, existem pessoas querendo dar mão para ele, se vendo isolado, como se fosse uma vítima do jogo. Acaba ou machucando ou afastando essas pessoas. Escolheu tiro de fumaça.

chamou apontando que o . Conforme ela, existem pessoas querendo dar mão para ele, se vendo isolado, como se fosse uma vítima do jogo. Acaba ou machucando ou afastando essas pessoas. Escolheu tiro de fumaça. Amanda escolheu Alface . Para ela, o pior defeito dele é a prepotência , declarando que ele se acha superior as outras pessoas, inativando a opinião das outras pessoas. Escolheu tiro de fumaça.

escolheu . Para ela, o pior defeito dele é a , declarando que ele se acha superior as outras pessoas, inativando a opinião das outras pessoas. Escolheu tiro de fumaça. Larissa escolheu Domitila , declarando que o pior defeito dela é a contradição . "O seu maior defeito é falar muito e fazer ao contrário do que faz", explicou. A sister ainda declarou que Domitila tem falas ensaiadas, mas que não pratica o que defende. Escolheu tiro de fumaça.

escolheu , declarando que o pior defeito dela é a . "O seu maior defeito é falar muito e fazer ao contrário do que faz", explicou. A sister ainda declarou que Domitila tem falas ensaiadas, mas que não pratica o que defende. Escolheu tiro de fumaça. Aline escolher Domitila . Para ela, a sister é muito arrogante . Aline detalhou que se sentiu inferiorizada, principalmente quando foi chamada de "recalcada". Escolheu bomba de tinta.

escolher . Para ela, a sister é muito . Aline detalhou que se sentiu inferiorizada, principalmente quando foi chamada de "recalcada". Escolheu bomba de tinta. Black escolheu Alface . Para ele, o pior defeito é a incoerência . Black disse que Alface não sustenta o que fala. "Bateu no peito, dizendo que joga sozinho e estava jogando em grupo o tempo inteiro", afirmou. Escolheu bomba de tinta.

escolheu . Para ele, o pior defeito é a . Black disse que Alface não sustenta o que fala. "Bateu no peito, dizendo que joga sozinho e estava jogando em grupo o tempo inteiro", afirmou. Escolheu bomba de tinta. Fred escolheu Amanda , apontando que o pior defeito da sister é a hipocrisia . Segundo ele, Amanda é hipócrita por ter criticado ele por não expor o jogo, mas que usou uma estratégia similar na primeira semana do programa. Escolheu tiro de fumaça.

escolheu , apontando que o pior defeito da sister é a . Segundo ele, Amanda é hipócrita por ter criticado ele por não expor o jogo, mas que usou uma estratégia similar na primeira semana do programa. Escolheu tiro de fumaça. Marvvila escolheu Amanda , apontando que o pior defeito dela é a incoerência . Conforme Marvvila, achou incoerente ela ficar chateada quando pessoas votaram nela por decisão de grupo, quando ela tomou a mesma atitude ao longo do jogo. Escolheu bomba de tinta.

escolheu , apontando que o pior defeito dela é a . Conforme Marvvila, achou incoerente ela ficar chateada quando pessoas votaram nela por decisão de grupo, quando ela tomou a mesma atitude ao longo do jogo. Escolheu bomba de tinta. Bruna chamou a Sarah , afirmando que o pior defeito dela é não saber lidar muito com as situações do jogo . Bruna criticou que o jogo dela é confortável, disse que se irritou quando o jogo fica desconfortável. Escolheu tiro de fumaça.

chamou a , afirmando que o pior defeito dela é . Bruna criticou que o jogo dela é confortável, disse que se irritou quando o jogo fica desconfortável. Escolheu tiro de fumaça. Sarah chamou Bruna, disse que sister não sabe reagir quando se encontra em situações que deixam ela desconfortável. "Você não consegue ouvir um não", afirmou. Escolheu tiro de fumaça.

Segunda rodada

Larissa chamou a Marvvila , declarou que o pior defeito dela é ser influenciável . "Você poderia se mostrar mais no jogo, faltou se posicionar individualmente na casa", disse, acrescentando também que sister tem usado motivos antigos e repetidos para os jogos da discórdia. Escolheu tiro de fumaça.

chamou a , declarou que o pior defeito dela é ser . "Você poderia se mostrar mais no jogo, faltou se posicionar individualmente na casa", disse, acrescentando também que sister tem usado motivos antigos e repetidos para os jogos da discórdia. Escolheu tiro de fumaça. Aline chamou o Black . Para ela, o pior defeito dele é a incoerência . "Vocês (Black e Alface) falam que não jogam em grupo, mas jogam em grupo, falam que não vão fazer alguma coisa, mas continuam fazendo", explicou. Escolheu bomba de tinta.

chamou o . Para ela, o pior defeito dele é a . "Vocês (Black e Alface) falam que não jogam em grupo, mas jogam em grupo, falam que não vão fazer alguma coisa, mas continuam fazendo", explicou. Escolheu bomba de tinta. Fred chamou a Bruna . Para ele, o pior defeito da sister é excesso de agressividade . "A forma que ela faz as pessoas acuarem é um problema de convivência, o jeito de se expressar, de agir, de não saber ouvir, receber críticas, de ser hiper reativa. Para convivência, isso é muito complicado para muitas pessoas", detalhou. Escolheu bomba de tinta.

chamou a . Para ele, o pior defeito da sister é . "A forma que ela faz as pessoas acuarem é um problema de convivência, o jeito de se expressar, de agir, de não saber ouvir, receber críticas, de ser hiper reativa. Para convivência, isso é muito complicado para muitas pessoas", detalhou. Escolheu bomba de tinta. Marvvila chamou a Larissa . Para ela, o pior defeito é a incoerência , porque está julgando a Marvvila por não ter se posicionado. Escolheu tiro de fumaça.

chamou a . Para ela, o pior defeito é a , porque está julgando a Marvvila por não ter se posicionado. Escolheu tiro de fumaça. Sarah chamou a Larissa. Para ela, o pior defeito da sister é não seguir a intuição própria. Escolheu bomba de tinta.

Terceira rodada

Aline escolheu Fred . Para ela, o pior defeito do brother é a agressividade . Escolheu tiro de fumaça.

escolheu . Para ela, o pior defeito do brother é a . Escolheu tiro de fumaça. Fred escolheu Aline . Para ele, o pior defeito da sister é ser omissa . "Se esconde atrás das pessoas que protegem ela. Aline não se posiciona, não se interfere, escutando muito, falando nada. Em um jogo que fala sobre atitudes, isso é um grande defeito, um grande problema. Por isso ela é vista como uma grande planta lá fora", disse. Escolheu bomba de tinta.

escolheu . Para ele, o pior defeito da sister é ser . "Se esconde atrás das pessoas que protegem ela. Aline não se posiciona, não se interfere, escutando muito, falando nada. Em um jogo que fala sobre atitudes, isso é um grande defeito, um grande problema. Por isso ela é vista como uma grande planta lá fora", disse. Escolheu bomba de tinta. Marvvila escolheu Aline , apontando que sister é incoerente em alguns momentos do jogo. Escolheu tiro de fumaça.

escolheu , apontando que sister é incoerente em alguns momentos do jogo. Escolheu tiro de fumaça. Sarah escolheu Fred. O pior defeito do brother no jogo é porque ele "se coloca muito à disposição para ouvir". Para ela, o participante assume responsabilidade de falar de outras pessoas, mas se coloca em exposição dentro do jogo. Escolheu bomba de tinta.

Quarta rodada