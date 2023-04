Giuliana Morrone é demitida da Globo após 34 anos

A jornalista Giuliana Morrone foi demitida nesta quarta-feira (5) após 34 anos de trabalho na Globo. A saída dela faz parte de uma demissão em massa, que deve dispensar mais de 100 profissionais nas áreas do jornalismo, incluindo repórteres, diretores e produtores.

O corte histórico atingiu profissionais do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, São Paulo e Recife. Dentre eles, estão Leila Sterenberg, Eduardo Tchao, Flávia Jannuzzi, Luciana Osório, Marcelo Canellas, Marcelo Moreira, Jô Mazzarolo e Mônica Sanches.

Nesta noite, Giuliana se despediu no Instagram. "A vida, para mim, é feita de paixão. Sempre tive paixão pelo jornalismo e por onde eu exerci até agora a minha profissão. Minha outra paixão e força é pela verdade. Sempre", disse.

A jornalista entrou na Globo em 1989, e trabalhou como apresentadora do Bom Dia Brasil, Jornal Hoje e Jornal Nacional.

Demissões na Globo

Conforme o Uol, as demissões na Globo estão focando em corte nos cargos de gerência, que possuem altos salários, bônus e um plano de saúde diferente.

Além disso, as vagas abertas na edição do Jornal Hoje e no portal g1 de São Paulo foram bloqueadas.

Em nota, a Globo detalhou que lamenta a saída dos profissionais que ajudaram a "escrever e contar a sua história". No entanto, seguem com o compromisso de buscar eficiência e evolução.

"Os resultados da Globo refletem a boa performance do conjunto das suas operações e uma constante avaliação do cenário econômico do país e dos negócios. Como parte do processo de transformação pela qual vem passando nos últimos anos e alinhada à sua estratégia, a empresa mantém a disciplina de custos e investimentos em iniciativas importantes de crescimento", finalizou a emissora, em nota.