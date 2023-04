Figurino usado por Rosalía será leiloado nos Estados Unidos; veja fotos

O figurino utilizado por Rosalía durante a turnê 'Motomami' será leiloado para a caridade na Califórnia, nos Estados Unidos. O 'look' viralizou nas redes sociais ao gerar memes sobre o chiclete da cantora mascado antes de cantar. O capacete, a mini saia e o colete de couro vermelhos utilizados estão à venda no site da casa de leilões Julien's Auctions.

Conforme o Globo, o preço do capacete está estimado entre US$ 1 mil e US$ 2 mil dólares. Há ainda para ser leiloado uma geladeira pequena autografada por Rosalía. O leilão estará online até o próximo dia 24.

O dinheiro arrecadado irá para instituição Fundação Espanhola Antonio Gala. Lá é oferecido bolsas de estudo para jovens criadores.

O diretor-executivo da Julien, Martin Nolan, acredita que a cantora é delicada, "mas com uma imagem de força". Os valores iniciais variam entre US$ 1 mil a US$ 3 mil. "Os lucros irão para esta Fundação (Espanhola Antonio Gala) para inspirar e ajudar outros artistas".

Com estética de motociclista, ''Motomami'' é o terceiro álbum de Rosalía. O design é do australiano Dion Lee.

Legenda: Roupa usada por Rosalía em turnê é leiloada Foto: Valerie Macon/AFP

Legenda: Geladeira pequena assinada por Rosalía também será leiloada Foto: Valerie Macon/AFP

Legenda: Capacete usado por Rosalía é leiloado Foto: Valerie Macon/AFP