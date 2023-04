Quem ganhou a Prova do Líder do BBB 23? Veja como foi a dinâmica de quinta (6)

A 13ª Prova do Líder do BBB 23 foi disputada na noite desta quinta-feira (23), após Aline vetar Fred Nicácio da prova. A dinâmica foi divida em quatro etapas, exigindo agilidade e habilidade dos brothers. Alface ganhou a liderança.

Ainda na sala do reality, foram formadas duplas:

Aline e Amanda;

Larissa e Bruna;

Black e Domitila;

Sarah e Alface.

Confira as fases da prova

Ao todo, são quatro fases. Na primeira etapa, as duplas vão precisar se encontrar no centro da bancada para montar um celular com duas peças. Aqueles que não conseguirem, vão ser eliminados. Domitila e Black foram eliminados nela.

Já na segunda etapa, cada um da dupla deve se posicionar de um lado da pista e lançar uma bola por debaixo da tela. Amanda e Aline foram eliminadas nesta etapa.

Legenda: Prova requer agilidade dos brothers Foto: Reprodução/TV Globo

É necessário encaixar as quatro bolas nos espaços disponíveis — que são os itens de 40, 60, 90 e 120 minutos. Avança quem conseguir concluir mais rápido.

Para a terceira fase, os brothers precisavam arremessar bolinhas vermelhas e azuis para o outro pegar. No entanto, apenas as azuis precisaram ser guardadas. Bruna e Larissa pegaram a menor quantidade de bolinhas e foram eliminadas nesta.

Já na fase final, cada um por si, na piscina de bolinhas para pegar cards dentro. Vence a prova quem somar o maior número de pontos.

Vip e Xepa

No Vip, foram escolhidos:

Alface

Sarah

Domitila

Na Xepa, ficaram: