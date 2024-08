Ballerina Farm: influencer Hannan Neeleman se pronuncia após polêmica sobre ser oprimida por marido

Após o estilo de vida da família da influenciadora Hannah Neeleman viralizar nas redes sociais por conta de uma matéria com a celebridade, a mãe de oito crianças respondeu à repercussão. Em vídeo publicado nas redes sociais, ela negou o retrato de "oprimida" feito pelo texto do jornal The Times of London.

O veículo produziu um perfil com Hannah e o marido, Daniel Neeleman — herdeiro de companhias aéreas como a estadunidense JetBlue Airways e a brasileira Azul Linhas Aéreas —, que acentuava que a família vivia em uma fazenda em Utah por decisão dele.

Conforme partilhou ao jornal, Hannah abdicou do sonho de ser uma bailarina e morar em Nova Iorque para se dedicar à família. O texto também evidencia que a influenciadora cuida dos oito filhos sem auxílio de babás ou creches a pedido do marido.

No vídeo que rebate as acusações sobre a relação familiar, Hannah afirmou: "Tínhamos pensado que a entrevista foi muito boa. Ficamos surpresos, no entanto, quando vimos o artigo impresso — que nos chocou, e chocou o mundo por ser um ataque à minha família e ao meu casamento, me retratando como oprimida, com meu marido sendo o culpado".

A influenciadora reforçou que o "melhor dia" da vida foi ao casar com Daniel, que suas prioridades são "Deus e a família" e que os dois compartilham responsabilidades.

"Nós somos 'co-pais', 'co-CEOs', 'co-trocadores de fraldas', 'co-limpadores de cozinha', 'co-tomadores de decisões", afirmou. No próprio site, Hannah disse que compartilhou a resposta ao material publicado "para contar a história com as próprias palavras".