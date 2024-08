Como recuperar fotos do Orkut? Vídeo viraliza ao explicar o passo a passo

Difícil encontrar alguém que não tenha tido um perfil na rede social Orkut, desativada em 2014, mas ainda responsável em causar uma onda de nostalgia. A mais recente começou no TikTok, com vídeos que mostram como recuperar as fotos antigas que estavam nos álbuns da rede.

Já no fim do Orkut, muitos apagaram todos os dados por lá antes de migrarem para o Facebook, mas se esse não foi o seu caso, é possível que algumas das imagens ainda estejam salvas no drive do Google Fotos.

Para isso, entretanto, há um pequeno entrave: é preciso saber o e-mail e a senhora da época para acessar os arquivos. O Orkut era uma rede social filiada do Google e, por conta disso, a empresa ainda possui acesso aos dados, o que permite vê-los por meio do Gmail.

Já conectado na conta no Gmail, o usuário precisa acessar o Google Fotos e encontrar todas as memórias deixadas por lá.

Confira o Passo a Passo:

Faça login com seu e-mail e senha do Orkut no Gmail;

Acesse o Google Fotos da conta;

Veja todos os arquivos deixados por lados.