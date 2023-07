Ayrton Senna revelou em entrevista que Marlene Mattos não ajudou em namoro com Xuxa

Faltando um dia para a estreia da série da Xuxa no Globoplay, uma entrevista do piloto Ayrton Senna, ex-namorado da apresentadora, foi resgatada na internet. Em bate-papo com a jornalista Mônica Bergamo, na edição de agosto de 1990 da revista Playboy, Ayrton falou sobre o namoro com Xuxa e a relação com Marlene Mattos.

Na entrevista, o piloto afirmou que foi apenas com a apresentadora que ele cogitou ter filhos. “Acho que fui um dos únicos que conseguiram entrar no mundo dela. Conheci coisas muito, muito particulares do interior da Xuxa e posso dizer que uma única vez, em toda a minha vida, senti lá dentro o desejo de ter uma família. Uma única vez, em toda a minha vida, sonhei em ter uma criança. Foi com ela. Com a Xuxa”.

Ayrton ainda comentou a personalidade de Marlene, na época empresária da artista. "É uma personalidade complicada”.

Questionado por Mônica se ela atrapalhou o namoro dos dois, o piloto respondeu: “Ela não ajudou nem um pouco”.

O primeiro episódio de “Xuxa, o Documentário” estreia nesta quinta-feira (13), no Globoplay, e mostra o início da carreira da apresentadora como modelo e a passagem para a TV. O aguardado encontro da Rainha dos Baixinhos e Marlene Mattos vai ao ar no último episódio, e a promessa é de cenas inéditas. A direção do projeto é de Pedro Bial.