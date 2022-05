Austin St. John, que fez o Power Ranger vermelho, é preso acusado de fraude

O ator Austin St. John, que interpretou Jason, o Power Ranger vermelho em Mighty Morphin nos anos 1990, foi preso por acusação de fraude no âmbito federal. Cerca de 15 agentes do FBI foram até a casa dele, localizada no Texas, e o prenderam na manhã dessa quinta-feira (19).

O caso foi revelado pelo TMZ. St. John é apontado como integrante de um esquema de para fraudar o Programa de Proteção de Salários da Small Business Administration, voltado para ajudar pequenas empresas afetadas pela pandemia da Covid-19.

Austin, de 47 anos, teria feito 16 empréstimos que somaram 3,5 milhões de dólares para compras pessoais.

Ainda que o ator tivesse seguido as regras, o montante por meio de fraude. Caso seja condenado, Austin St. John pode pegar 20 anos de prisão.