Atriz Samara Felippo curte fim de semana com filhas e amigos em praia do Ceará

Praia, sol e sorriso largo. Samara Felippo curte o fim de semana com a família em terras cearenses. A atriz está hospedada no complexo de um parque aquático localizado em Aquiraz e tem compartilhado os momentos nas redes sociais.

"Eu tentando buscar paz no deserto", brincou ela em um storie ao lado das filhas, Lara e Alicia, quando o trio estava numa duna de areia. Por sua vez, em um vídeo, a artista aparece ao lado de Alicia cantando "Praieiro", sucesso do grupo Jammil e Uma Noites.

Samara também está acompanhada de amigos, entre eles a também atriz Aline Borges. Foi com eles, inclusive, que ela confessou em tom de descontração: "(Aqui no Ceará) Eu passei pelo teste do vinho branco de leve à tarde, mas não estou passando no teste do churros com sorvete".

Legenda: Artista, família e amigos vivem clima de descontração em terras cearenses Foto: Reprodução/Instagram

Além dos instantes de leveza e diversão, Felippo aproveita para destacar a boa forma nas fotografias. Neste sábado (27), ela compartilhou no feed registros feitos pela rebenta Alicia. Na legenda: "Mãe modelando".

Celebrar a vida

Ao que tudo indica, o litoral cearense foi o escolhido para comemorar o aniversário de 10 anos da filha mais nova, Lara. Na última sexta-feira (26), a atriz publicou: "Eu te amo com toda força do meu coração. Eu sou o melhor e o pior de mim pra você. Parabéns meu amor, minha luz, minha filha. Parabéns Lara".

Legenda: Samara aproveita os dias ao lado das filhas, Lara e Alicia Foto: Reprodução/Instagram

Samara Felippo nasceu no Rio de Janeiro e começou a carreira artística aos 17 anos. Em 1997, estreou nas telenovelas da Rede Globo, fazendo trabalhos como "Malhação" (1999), "Chocolate com Pimenta" (2003) e "América" (2005).

Na vida pessoal, ela teve um relacionamento com os atores Roger Gobeth e Sidney Sampaio. Em 2008, começou a namorar o jogador de basquete Leandrinho Barbosa, que joga nos Estados Unidos e pela Seleção Brasileira.

Da relação, nasceu Alicia, em junho de 2009, e a caçula, Lara, em maio de 2013, após uma breve separação do casal, em 2010. Em setembro de 2013, a atriz e o atleta anunciaram a separação.