Influenciadora digital cearense Mila Costa tem rede social e telefone hackeados

A influenciadora digital e colunista do Diário do Nordeste Mila Costa teve as contas em redes sociais e o número de telefone hackeados na tarde deste sábado (27). Ela perdeu acesso ao perfil no Instagram, no qual tem 527,7 mil seguidores, e ao WhatsApp. Os golpistas passaram a aplicar o golpe do Pix. A conta da rede social e o número do telefone foram recuperados ainda neste sábado.

A última publicação de Mila no stories, do Instagram, tinha sido por volta das 15h40 do sábado. Pouco mais de uma hora depois, às 16h56, a invasão às redes sociais da cearense já tinha ocorrido e a primeira imagem com oferta de investimentos e promessas de retornos falsos foi publicada.

Logo após essa primeira postagem, outras quatro imagens foram compartilhadas com diferença de segundos. Entre elas, prints de supostas conversas em mensagens diretas em que pessoas diziam que tinham feito a transferência e recebiam os valores prometidos.

Legenda: Publicações feitas nos stories do Instagram de Mila Costa quando hackearam a conta da influenciadora digital cearense Foto: Reprodução/Instagram

Após recuperar a conta, Mila publicou uma série de vídeos explicando o ocorrido. “Foi um processo bem maior do que parece. Pegaram meu telefone, fizeram uma portabilidade sem a minha autorização, sem eu saber de nada. Meu telefone é de uma operadora e estava em outra. Quando eu cheguei na Vivo, que é minha operadora, não tinha mais nenhum número no meu CPF, só um número completamente estranho, que eu nunca vi na minha vida”, relatou.

A influenciadora disse que algumas pessoas chegaram a cair no golpe e fizeram a transferência. “Eu sinto muito por quem caiu. Que eu soube, pouca gente caiu nos golpes, porque vocês sabem que não é o meu perfil. Eu só peço para quem precisa, eu não peço para investimentos”, afirmou.

Outros casos de golpes

No início deste mês e no ano passado, outras influenciadoras cearenses foram vítimas do mesmo golpe que Mila Costa. No último 11 de maio, isso ocorreu com Zilda Dias, a Zildicas no Instagram, perfil em que compartilha conteúdo sobre mesa posta e no qual contabilizava 116 mil seguidores quando teve a conta hackeada.

No caso de Zilda, ela contou ao Diário do Nordeste que algumas pessoas a procuraram para dizer que foram enganadas e chegaram a transferir entre R$ 500 e R$ 2.500 aos golpistas.

Em setembro de 2022 o mesmo havia ocorrido com a também influenciadora digital Carol Zacarias. À época, ela perdeu o sinal de rede telefônica e pouco depois perdeu acesso ao perfil no Instagram. No caso de Carol, ela também perdeu o acesso ao e-mail e ao WhatsApp.

