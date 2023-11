Atriz da série 'Wandinha', Thora Birch pede demissão antes de terminar filmagens da 2ª temporada

Conforme informações do site Deadline, a atriz Thora Birch pediu demissão da série “Wandinha”, da Netflix, antes de concluir as filmagens da 2ª temporada. A artista interpretaria Tamara Novak, supervisora do dormitório que Wandinha Addams (papel de Jenna Ortega) mora.

Um representante da MGM falou sobre a decisão de Thora em comunicado enviado ao Deadline. “Thora voltou aos Estados Unidos para tratar de um assunto pessoal e não retornará à produção”. Ainda segundo o site, a artista precisou voltar para casa para cuidar de um parente doente.

Com a saída repentina, ainda não se sabe se Thora fará parte do elenco de “Wandinha”, visto que outra atriz pode ser escalada para o papel.

As gravações da série estão pausadas por enquanto, devido à greve dos atores de Hollywood.