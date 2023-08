Após engravidar psicóloga, Rafael Cardoso se isola e cogita deixar de ser ator, diz site

Conforme o jornal Extra, Rafael Cardoso quer dar um tempo na carreira e está morando isolado em uma fazenda no Mato Grosso do Sul. Ele teria, inclusive, confidenciado a uma pessoa próxima que não é mais ator.

A decisão de Rafael veio após ele engravidar a psicóloga Carol Ferraz, que mora no interior do Rio de Janeiro, onde ele possui uma fazenda. Ainda segundo o jornal, o ator tem prestado apoio a jovem, e até viajou para conhecer a família dela, no Mato Grosso do Sul, onde decidiu ficar. Eles ainda foram vistos comprando juntos o enxoval do bebê.

Em julho do ano passado, Rafael anunciou a separação de Mariana Bridi, com quem tem duas filhas, Valentina e Aurora. Desde a confirmação do fim do casamento, o ator tem se envolvido em várias polêmicas. Várias mulheres chegaram a expor o artista, que enviava mensagens comprometedoras quando ainda era casado.

Rafael também compartilhou nas redes sociais um vídeo em que Nego Di fazia críticas ao ator João Guilherme por usar um cropped, e foi durante criticado na internet.