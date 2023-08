Nicole Bahls diz que se arrependeu de ter exposto família ao posar nua

A modelo Nicole Bahls confessou que se arrependeu de ter exposto a família após posar nua para a revista Playboy. Apesar de ter amado o ensaio, assinado pelo fotógrafo J.R. Duran, ela ficou incomodada ao pensar no pai e no cunhado vendo as imagens.

“Não tenho arrependimento de ter feito o ensaio, porque foi com J.R. Duran, e eu amei as fotos! Já trabalhava de biquíni, não me incomodo com o nu em si”, iniciou Nicole, em entrevista ao Central Splash.

“Só me incomodei de ter exposto meu pai, de os amigos dele terem visto, de imaginar que o marido da minha irmã poderia ter visto... Poderia mostrar para o mundo, mas para a minha família não, porque acho que família é sagrado”, concluiu.

Nicole posou para a revista em outubro de 2010, quando vivia seu auge como Panicat, no programa Pânico na TV.