Âncora da CNN chora ao vivo após citar perda de familiar de colega de bancada

A jornalista Tainá Falcão, apresentadora do Bastidores CNN, chorou ao prestar condolências ao colega de bancada, Gustavo Uribe, que perdeu a mãe nesta terça-feira (11). Ao vivo, com a voz embargada, a âncora não conseguiu segurar as lágrimas e até pediu desculpas pela emoção.

O momento ocorreu antes de Tainá passar a programação para Iuri Pitta, que apresenta o CNN 360. "Antes de me despedir, eu queria só dizer que hoje é um dia muito difícil para a gente aqui no Bastidores CNN. É um dia difícil, porque é um dia triste para uma das pessoas mais alegres que a gente conhece, que é o Gustavo Uribe. Eu queria dizer para ele que a gente vai atravessar esse momento juntos", disse a âncora.

Veja também Zoeira Oprah Winfrey é hospitalizada para tratar de problemas estomacais Zoeira Ex-amigo expõe conversas de Antonia Fontenelle incentivando a falar sobre gravidez de Klara Castanho

Também tentando conter a emoção, Iuri Pitta seguiu com as palavras de carinho ao amigo, que não compareceu à emissora por conta da morte da familiar. "Todos nós, Tainá. Todos nós juntos com o Uribe, um abraço grande para ele e toda a família dele", afirmou o jornalista.

"Obrigada, você toca agora, Iuri Pitta e Débora Bergamasco", agradeceu Tainá. A apresentadora continuou falando algumas palavras de apoio a Gustavo, mas a transmissão foi cortada por problemas técnicos. "Obrigada. Desculpe. Obrigada pela compreensão. Tchau, tchau", despediu-se ela.

Gustavo Uribe fez uma publicação de homenagem para a mãe por meio dos Stories do Instagram. "Nunca vou lhe esquecer. Te amo para sempre", escreveu.