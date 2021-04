Administrador do perfil de Juliette, do BBB 21, foi condenado por site de fake news contra Haddad

Um dos administradores das redes sociais de Juliette, participante do BBB 21, Huayna Tejo foi condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo por causa de um site de notícias falsas relacionadas a Fernando Haddad, do PT. A criação teria ocorrido a pedido da campanha de José Serra (PSDB) em 2012, quando ambos os políticos disputavam a prefeitura de São Paulo.

De acordo com publicação do portal UOL, que obteve o processo contra Huayna no TRE-SP, ele foi condenado a pagar multa, que ainda não teria sido concluída diante da Justiça.

Huayna Tejo é casado com Deborah Vidjinsky, amiga de Juliette que também integra a equipe de administradores dos perfis da sister nas redes sociais.

De início, Deborah era uma das poucas amigas escolhidas pela maquiadora, com quem chegou a dividir estúdio em João Pessoa, para cuidar dos canais na Internet.

Segundo a assessoria do TRE-SP, Huayna está sujeito a uma ação de execução fiscal para pagamento de multa. "Em decisão transitada em julgado (da qual não cabe mais recurso), a parte foi condenada ao pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00. O arquivamento do feito não significa isenção da multa", informa a nota.

Legenda: Em resposta ao UOL, Huayna Tejo se desculpou pelo ocorrido em 2012 Foto: reprodução/Instagram

Saiba mais sobre o caso

A relação entre Huayna e a campanha de José Serra aconteceu em 2012, quando a empresa dele, a Soda Virtual, foi contratada para prestação de serviços e criação de páginas na Internet. O valor do contrato, segundo o Uol, era de R$ 250 mil.

A condenação está associada ao blog "Propostas Haddad 13". Com identidade visual parecida à da campanha de Fernando Haddad, o endereço web informava notícias falsas atribuídas ao político, como o aumento do IPTU em São Paulo, por exemplo.

"O blog ao ser acessado, de início, dá a impressão de que se trata de site oficial da campanha do requerente, somente após contato com o texto ali apresentado, o qual faz críticas negativas ao plano de governo do candidato, é que surge a dúvida quanto a sua autoria", comenta parte do processo.

O parecer para tirar o blog do ar veio do juiz Henrique Harris Júnior, da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, que solicitou ao Google a ação. Um dos motivos teria sido a difusão de propaganda eleitoral ilícita.

Com a intimação de que o Google deveria repassar o IP da máquina utilizada para a criação do blog, o nome de Huayna Tejo foi ligado ao caso. O número estava locado no endereço da Soda Virtual, em João Pessoa, na Paraíba.

Resposta de Huayna

Em resposta à publicação do Uol, por meio de nota oficial, Huayna esclareceu o acontecido. "A assessoria de imprensa de Huayna informou que o fato aconteceu há 8 anos e já foi devidamente resolvido na justiça", diz comunicado.

Assessoria de Huayna Tejo Na intenção de criar um site humorístico, a agência cometeu um erro, classificado por muitos como piadas de mau gosto

"Huayna novamente pede desculpas a todos que foram envolvidos ou que se sentiram lesados pelo ocorrido", completa a nota.

Equipe de Juliette

Sucesso estrondoso na Internet, Juliette Freire já acumula mais de 20 milhões de seguidores apenas no Instagram. No entanto, Huayna não é o único responsável pela administração das contas da paraibana, e entrou para a equipe depois do início do programa.

Legenda: Huayna Tejo é casado com Deborah Vidjinski, que é amiga de Juliette e outra administradora da equipe da paraibana Foto: reprodução/Instagram

No começo, inclusive, apenas alguns amigos próximos eram responsáveis pelas publicações nas páginas da advogada. Entretanto, com o sucesso, a equipe precisou crescer.

Atualmente, segundo entrevistas concedidas por Deborah Vidjinski, 18 pessoas compões a equipe de redes sociais de Juliette. Para dar conta das informações do reality, eles são divididos entre os mais diversos canais, incluindo Twitter, Instagram e Tik Tok.