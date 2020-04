Whindersson Nunes e Luísa Sonza anunciam separação

Whindersson Nunes e Luísa Sonza anunciaram o fim do casamento por meio das redes sociais no início da tarde desta quarta-feira (29). No pronunciamento, publicado igualmente pelos dois no Instagram, o agora ex-casal afirmou o desejo de manter a parceria e amizade.

"Decidimos não ter mais uma vida de casal, mas jamais terminar nosso “relacionamento”. Estamos nos separando pra maioria das pessoas. Mas a verdade é que só estamos terminando uma fase, acabando sim um casamento, mas jamais o amor, carinho e respeito um pelo outro. Nos amamos e admiramos muito e se inspiramos um no outro a ponto de entender que as vezes a gente precisa parar", escreveram.

Nos comentários, alguns fãs e amigos próximos deixaram mensagens de apoio por conta da decisão. Enquanto isso, muitos relataram tristeza pelo fim da relação entre o humorista e a cantora.

"Não precisam tentar procurar um motivo maior, pois não existe. A gente sabe que a partir de agora vão inventar centenas de motivos diferentes, mas a única verdade é essa: a gente cresceu, mudou, evoluiu, e seguimos caminhos diferentes, pelo menos por agora. E é só. E não, não desistam do amor, jamais, só entendam que o amor pode ser maior do que a gente imagina, a ponto de saber o que é melhor pro amor continuar vivendo", finalizaram.

Casamento

Luísa e Whindersson se casaram em fevereiro de 2018 durante cerimônia na Capela dos Milagres, em Alagoas. Na ocasião, mais de 300 convidados prestigiaram o enlace dos dois.

Em janeiro deste ano, publicações informavam sobre crise no relacionamento. No entanto, os dois utilizaram o Twitter para negar os rumores. Em entrevista, a cantora ainda chegou a afirmar que o cantor era o amor de sua vida e que eles sempre iriam "esperar um pelo outro".