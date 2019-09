The Voice Brasil: cearense Ana Ruth recebe 61,2% dos votos do público e permanece no programa

A cearense Ana Ruth foi a mais votada pelos telespectadores do Time Iza e conseguiu permanecer no The Voice Brasil. Na noite desta quinta-feira (19), durante os shows ao vivo, a participante garantiu 61,12% do total de votos, em concorrência contra outras duas participantes, a baiana Edyelle Brandão, e a carioca Mari Bodas.

Ana Ruth emocionou os técnicos e o público cantando a música "Oceano", de Djavan. "Ana Ruth é corajosa em todos os sentidos", disse Ivete Sangalo. "Ela, ao vivo, num dia de votação como esse, escreveu lindamente. Essa menina é um talento, um talentaço", continuou a técnica.

Classificada por meio do voto do público, Ana Ruth agradeceu novamente a Juazeiro do Norte, ao Ceará, e ao Brasil, e ainda pediu aos telespectadores que continuassem votando nela na próxima fase.

Na nova fase do programa, cada time apresentou um trio de participantes. Um deles era salvo por votação dos telespectadores, enquanto uma outra voz era salva pelo técnico. No Time Iza, Edyelle Brandão foi a segunda salva pela técnica.



O Ceará ainda tem uma representante no The Voice. A cantora Rebeca Lindsay deve se apresentar nesta terça-feira (24), pelo Time Ivete.