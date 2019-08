Taís Lopes apresentará o Jornal Nacional em 19 de outubro ao lado de jornalista do Tocantins

A Globo definiu a data que os apresentadores das emissoras afiliadas vão apresentar o Jornal Nacional durante as comemorações dos 50 anos do telejornal. A apresentadora do Bom Dia Ceará, Taís Lopes, ocupa a bancada de William Bonner e Renata Vasconcelos no próximo dia 19 de outubro. A jornalista divide o comando do principal jornalístico do País com Thiago Rogeh, do Tocantins.

Os dois foram escolhidos pela Globo para participar do revezamento de apresentadores no comando do jornalístico aos sábados. Durante três meses, 27 jornalistas de todos os estados brasileiros e o Distrito Federal vão participar de um rodízio no comando do JN para celebrar o aniversário do telejornal.

Thiago Rogeh, de Tocantins, dividirá a apresentação do JN com Taís Lopes

O projeto tem início no próximo dia 31. Taís Lopes se insere na oitava semana de revezamento.

Para o diretor de jornalismo da emissora, Gustavo Bortoli, o projeto valoriza os estados brasileiros na realização do Jornal Nacional. Ele lembra que o telejornal surgiu com o objetivo de conectar todas as partes do País antes do surgimento da internet.

"O Jornal Nacional sempre teve essa capacidade e agora, mais do que nunca, ele reconhece a importância de todos os estados porque coloca na bancada os sotaques e as cultura de todo o País", considera.

Taís Lopes ingressou na TV Verdes Mares ainda como estagiária e, antes de dividir a apresentação do Bom Dia Ceará com Leal Mota Filho, fez reportagens para o CETV 1ª Edição e Globo Esporte, além de comandar o Destaque VM.

No Jornal Nacional, a jornalista faz dupla com Thiago Rogeh que apresenta o Jornal Anhanguera 1ª Edição, na afiliada da Globo em Tocantins. À frente do telejornal desde junho deste ano, o apresentador passou oito anos na Rede Amazônica, no Acre.

Confira a lista completa dos apresentadores

Amapá: Aline Ferreira

Pará: Priscilla Castro

Rondônia: Ana Lídia Daíbes

Maranhão: Giovanni Spinucci

Rio Grande do Norte: Lídia Pace

Alagoas: Filipe Toledo

Sergipe: Lyderwan Santos

Paraíba: Larissa Pereira

Bahia: Jéssica Senra

Goiás: Matheus Ribeiro

Mato Grosso: Luzimar Collares

Espírito Santo: Philipe Lemos

Santa Catarina: Fabian Londero

Rio Grande do Sul: Cristina Ranzolin

Pernambuco: Márcio Bonfim

Distrito Federal: Fábio William

Minas Gerais: Aline Aguiar

Rio de Janeiro: Mariana Gross

São Paulo: Carlos Tramontina

Acre: Ayres Rocha

Amazonas: Luana Borba

Roraima: Ellen Ferreira

Tocantins: Tiago Rogeh

Piauí: Marcelo Magno

Mato Grosso do Sul: Lucimar Lescano

Paraná: Sandro Dalpícolo