Simone quita dívida de 28 prestações de moto de funcionária; veja vídeo de reação

A cantora Simone, da dupla Simone e Simaria, surpreendeu a empregada doméstica que cuida da residência dela no Ceará nesta quarta-feira (19). A cantora pagou 28 prestações que faltavam de uma motocicleta de "Helo", assim chamada carinhosamente pela vocalista.

Em vídeos publicados no Instagram é possível ver a reação e o diálogo das amigas sobre as prestações da moto. Inicialmente, Simone diz que pagará apenas uma parcela. Minutos depois, quando estão as duas sozinhas na cozinha fazendo um mungunza, Simone chama "Helo" para conversar e faz a surpresa.

Desde o início do ano, Simone está morando em São Paulo. Quando tem tempo vem para o Ceará, onde tem casa no município do Eusébio na Região Metropolitana de Fortaleza. Mais do que empregada doméstica, "Helo" cuida da família de Simone desde quando o filho da cantora, o pequeno Henry, era bebê.