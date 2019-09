Protagonista e diretora de "A Vida Invisível" ministram aula aberta sobre atuação no Porto Iracema

Carol Duarte e Nina Kopko, respectivamente protagonista e diretora do longa-metragem "A Vida Invisível", de Karim Aïnouz, conduzem a aula aberta e gratuita "A preparação de elenco em 'A Vida Invisível de Eurídice Gusmão'", nesta terça-feira (24), no Porto Iracema das Artes.

O trabalho de um ator vai muito além de decorar falas e pronunciá-las. A preparação de elenco é, portanto, fase essencial no processo de criação de um personagem. A aula serve então como forma de estimular, inspirar e direcionar o ator a despertar seu talento.

Cineasta, roteirista, tutora do Laboratório de Cinema do Porto e diretora assistente do filme, Nina Kopko trabalhou no processo de preparação do elenco por cerca de seis meses, da pré-produção à filmagem.

A atividade também conta com a participação da atriz e protagonista da trama, Carol Duarte, que já foi premiada com Revelação do Ano e Atriz Revelação, pelo seu trabalho na novela "A Força do Querer", da Rede Globo.

“A Vida Invisível de Eurídice Gusmão” é uma livre adaptação do romance homônimo de Martha Batalha e tem produção de Rodrigo Teixeira. O elenco tem ainda participação de Fernanda Montenegro, Júlia Stockler e Gregório Duvivier. O roteiro é assinado por Murilo Hauser.

Dirigido pelo cearense Karim Aïnouz, o filme tema da formação foi escolhido para abrir o o 29º Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema, em 30 de agosto, no Cineteatro São Luiz. Também foi premiado como Melhor Filme na mostra Un Certain Regard no 72º Festival de Cannes, em maio deste ano.