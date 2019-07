Novos ingressos do show de Sandy e Junior são liberados para venda

Reprodução / Instagram / Will Aleixo

Para os fãs que não conseguiram adquirir o ingresso para o show da turnê de Sandy e Junior, mais um lote foi liberado para venda no setor frontstage no site do Ingresso Rápido.

O show, que celebra 30 anos de carreira da dupla, acontece nesta sexta-feira (19), no Centro de Eventos do Ceará.

Serviço

Turnê Nossa História - Sandy e Junior

Sexta-feira (19), às 20h30

No Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999, Edson Queiroz)

Ingresso: R$320 (inteira) e R$160 (meia) no frontstage

(3195.0331)