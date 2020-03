Exercícios em casa: conheça canais que ajudam a manter saúde física e mental na quarentena

Uma das recomendações básicas para manter o equilíbrio nesses dias de quarentena passa pela prática de atividade física. Vários educadores, professores de yoga, pilates, dentre outros especialistas da saúde corporal, têm se colocado para disponibilizar treinos adaptáveis ao ambiente caseiro e de espaço limitado. Ora as sugestões estão disponíveis em uma simples postagem, ora o praticante precisa acompanhar a movimentação dos especialistas pela programação de "lives" em seus canais no Instagram. Confira as dicas abaixo:

@canal.da.pri

A yogui Pri Leite já ensinava yoga de forma gratuita e online antes do início da quarentena. Com a situação de confinamento, ela resolveu disponibilizar práticas conectadas com os sentimentos que a sociedade precisa lidar nesse momento desafiante. O primeiro vídeo em seu canal no You Tube envolve o estímulo da flexibilidade, "dentro e fora do tapete" de yoga.

@jacobsapersonal

O personal trainer Jacob Sá tem publicado uma série de vídeos com exercícios para fazer em casa durante a quarentena. No material, o educador físico demonstra como fazer, em um curto espaço, agachamentos, corrida estacionária, ponte tocando os ombros, abdominal remada, dentre outros movimentos. Os vídeos também trazem alongamentos. Na descrição das postagens, o personal orienta sobre a quantidade de repetições e outros detalhes a respeito do treino caseiro.

@blogilates

A especialista em Pilates Cassey Ho está de quarentena nos Estados Unidos e orienta, em seu canal no Instagram e no próprio site, sobre exercícios rápidos e dicas de como manter seu espaço de confinamento com um clima mais sadio. Além da prática de sua especialidade, Cassey chama atenção para a necessidade de garantir uma alimentação saudável neste período.

@porfiriooo

O educador físico e dançarino Felipe Porfírio divulgou em seu Instagram uma programação online de aulas de ritmos para esta semana de quarentena. Segunda, quarta e sexta, ele faz live às 9h, no perfil @lifetp, e às 16h, em sua própria conta @porfiriooo. Aos sábados e domingos, às 16h, também no perfil pessoal na rede.

@exercicioemcasa

O canal do You tube "Exercício em casa" intensificou suas postagens, de três dias até aqui, para estimular o público a lidar com a quarentena com equilíbrio físico e mental. Especializada em emagrecimento feminino, a série de vídeos agora também traz postagens com conteúdo de yoga, por exemplo, orientando como reduzir a ansiedade e o medo por meio do controle da respiração.

@lucaslucco

O cantor, compositor e ator Lucas Lucco tem compartilhado treinos bem específicos para seus seguidores. Ele divulga a campanha #TreineEmCasa, que incentiva uma quarentena saudável. A iniciativa é de uma empresa de calçados. Na descrição das postagens, Lucas sugere treinos para iniciantes e praticantes, endossados por profissionais de educação física.