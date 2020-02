BBB 20: Prova de resistência em duplas define o líder da semana

O novo líder do BBB 20 será definido em prova de resistência e atenção em duplas. Os 14 participantes que enfrentam a disputa devem recolher em duas grandes caixas um bloco representando um produto e outro representando um estado brasileiro. Eles devem ser entregues em uma esteira e, em seguida, cada participante deve apertar um botão, tudo antes que o tempo estipulado acabe.

Os brothers puderam escolher as próprias duplas, que se dividiram em: Gabi e Guilherme; Marcela e Gizelly; Mari e Flayslane; Pyong e Manu; Ivy e Bianca; Thelma e Rafa; Babu e Victor Hugo.

Poucos minutos depois do início da prova, a dupla Thelma e Rafa foi desclassificada da prova, já que uma delas esqueceu de apertar o botão. Logo depois, Marcela e Gizelly também deixaram a dusputa. Babu e Victor Hugo também saíram com menos de meia hora de duração da prova.

Em sua última missão como líder, Guilherme precisou vetar quatro nomes de colegas de confinamento para não participarem da disputa. Ele escolheu Lucas, Felipe, Hadson e Daniel. Os três primeiros estão envolvidos em conflito com as outras mulheres da casa, que os acusam de atitudes e estratégias machistas. Já Daniel entrou no programa nesta terça-feira (6), ao lado de Ivy, depois de serem escolhidos pelo público durante a Casa de Vidro.

Apesar de ser em duplas, apenas um dos participantes será o líder. A dupla vencedora deverá decidir quem fica com a liderança e quem recebe um prêmio de R$ 10 mil em dinheiro mais R$ 10 mil em produtos.