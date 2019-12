Artistas repercutem participação no Reveillón de Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza divulgou, ontem (20), as 18 atrações musicais da programação do Réveillon 2020. Com a presença de nomes como Fagner, Jorge Ben Jor, Nando Reis, Simone & Simaria e Mastruz com Leite, a festa será realizada no Aterro da Praia de Iracema e terá queima de fogos durante 12 minutos, no momento da virada do ano.

Segundo a Secretaria de Turismo da Prefeitura de Fortaleza (Setfor), a programação detalhada com os horários das apresentações, dentre outras informações do evento, será anunciada, em breve, em entrevista coletiva.

De acordo com informações do Portal de Compras do Município, o show pirotécnico custará R$ 1,2 milhão aos cofres públicos municipais. A quantia envolve o serviço de elaboração do projeto, plano de trabalho, fornecimento de material, transporte e execução do espetáculo. Não consta, nesse orçamento, o valor dos cachês dos artistas convidados.

A queima de fogos, uma tradição da festa, será sincronizada entre luzes e uma sequência de músicas. O repertório reúne “Rainbow” (Beethoven), “Summer (Remix)” (Calvin Harris), o tema da Copa do Mundo de 2002, “Final Countdown” (Europe), “Maria Callas” (Carmen Prelude), “Waiting for Love” (Avicii), “Reflections Of Earth” (Illuminations), “Lovers On The Sun” (David Guetta) e “Voices” (Vangelis).

Retrospectivas

Para o cantor cearense Marcos Lessa, 2019 foi o melhor ano de sua carreira. Em agosto passado, ele lançou “Deslizando na canção”, disco produzido por Roberto Menescal, um dos ícones da Bossa Nova, e agora finaliza o ciclo com o show no Réveillon da Praia de Iracema.

“Recebi com muita alegria essa oportunidade. Acho que hoje o Réveillon de Fortaleza é um dos três maiores do Brasil, ao lado de Rio de Janeiro e São Paulo. E há muito tempo venho na defesa da presença da música sertaneja nos grandes eventos do Ceará, da música regional e da MPB. De forma que sejam representados os estilos musicais que a gente tem no nosso Estado”, observa Marcos.

O artista local, revelado pelo programa The Voice (TV Globo) em 2013, foi atração de edições anteriores da festa. Neste ano, ele avalia que a programação contempla com nomes fortes cada gênero popular da música brasileira. “Vamos ter o Fagner, que é o maior nome da música do Ceará, Nando Reis trazendo o rock brasileiro, Chambinho do Acordeon com o forró regional, Limão com Mel com o forró das antigas e Simone & Simaria no sertanejo”, exemplifica.

Referência

O sanfoneiro Chambinho do Acordeon reforça como a programação na Praia de Iracema, hoje, é uma das referências nacionais dentre os festejos da virada do ano. Também ator, ele já interpretou Luiz Gonzaga no cinema e agora participa, pela primeira vez, do evento.

Para o artista, que mora em Fortaleza há dois anos, 2019 foi um período focado em se inserir mais no cenário musical local. “Participei de outro filme do Gonzaga, que está para ser lançado. Enfim, foi um ano de muito trabalho e conquistas. Ainda toquei forró em turnê pelos Estados Unidos e na Austrália”, recapitula Chambinho.

Confira as atrações:

Alok

Calcinha Preta

Chambinho do Acordeon

Fagner

Falcão

Jonnas Alves

Jorge Ben Jor

Limão com Mel

Ludmila Amaral

Marcos Lessa

Marcus Café

Mastruz com Leite

Matheus e Kauan

Nando Reis

Paulo José

Roberta Fiuza

Simone e Simaria

Waldonys