Voos da GOL partindo dos EUA com destino a Fortaleza são cancelados

Dois voos que partiriam de Miami e Orlando, nos Estados Unidos, com destino a Fortaleza na noite desta segunda-feira (11) e operados pela companhia aérea GOL foram cancelados. Além destes, uma outra rota que estava prevista para sair de Fortaleza para Miami não deve mais partir. As informações são do site Flight Aware, que monitora os voos nos aeroportos.

O motivo dos cancelamentos é que a empresa suspendeu as operações com os aviões modelo Boeing 737 Max 8, depois de uma aeronave similar cair neste domingo (10), matando 157 pessoas na Etiópia. Outro avião do mesmo modelo também sofreu acidente na costa da Indonésia em outubro do ano passado, com 189 vítimas.

O primeiro voo (GLO7655) partiria de Orlando às 22h45min desta segunda-feira e chegaria em Fortaleza às 7h15min desta terça-feira (12).

O voo de Miami (GLO7733 ) para a capital cearense estava previsto para sair às 23h de hoje com chegada às 7h15min desta terça-feira (12).

Já o voo de Fortaleza (9GLO7732) sairia às 8h50min de terça-feira (12) com chegada às 15h20min em Miami.

Segundo comunicado emitido pela GOL os passageiros com viagens previstas nas aeronaves 737 Max 8 serão reacomodados a partir de hoje (11) em voos da empresa ou de outras companhias aéreas, como a Delta Air Lines. Clientes também podem entrar em contato com a companhia por meio do telefone 0800 704 0465. Voos de longo curso permanecem sem previsão de cancelamento na malha, com os aviões Boeing 737 NG.