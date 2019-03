Gol suspende voos com aviões de modelo igual ao dos acidentes na Etiópia e Indonésia

A Gol decidiu suspender as operações com os aviões modelo Boeing 737 Max 8, depois de uma aeronave similar cair neste domingo (10), matando 157 pessoas na Etiópia. Outro avião do mesmo modelo também sofreu acidente na costa da Indonésia em outubro do ano passado, com 189 vítimas.

Segundo comunicado emitido pela companhia aérea, as operações com o Boeing 737 Max 8 iniciaram em junho de 2018 e já foram feitos 2.933 voos, totalizando mais de 12.700 horas. Das 121 aeronaves que compõem a frota da companhia atualmente, sete são do modelo envolvido nos acidentes. "Sendo Segurança o valor número um da GOL, que direciona absolutamente todas as iniciativas da empresa, a companhia informa que por liberalidade, a partir das 20:00 horas de hoje, suspenderá temporariamente as operações comerciais das suas aeronaves 737 Max 8", diz a nota.

A Gol informou também que os passageiros com viagens previstas nas aeronaves 737 Max 8 serão reacomodados a partir de hoje em voos da empresa ou de outras companhias aéreas, como a Delta Air Lines. Clientes também podem entrar em contato com a companhia por meio do telefone 0800 704 0465. Voos de longo curso permanecem sem previsão de cancelamento na malha, com os aviões Boeing 737 NG.

Suspensão imediata

Nesta segunda-feira (11), o Procon-SP recomendou que a Gol suspendesse imediatamente a operação das aeronaves Boeing 737 Max 8. A justificativa foi prevenir futuros acidentes que colocassem em risco a vida dos usuários de transporte aéreo.

Depois do registro dos dois acidentes, o regulador da indústria de aviação da China proibiu os voos de quase cem aeronaves da mesma linha operados em companhias aéreas chinesas. O mesmo foi feito na Indonésia.

A Gol é a única companhia aérea brasileira com aviões do modelo citado. A linha de aeronaves seria a peça principal da recente expansão internacional da Gol, que já havia encomendado 135 modelos Max 8 e 10, as versões mais atualizadas do avião comercial mais vendido da história.