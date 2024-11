Dólar dispara e bate R$ 6 pela primeira vez no Brasil; entenda por que a moeda dos EUA está subindo

O dólar chegou, na manhã desta quinta-feira (28), a R$ 6,0005 – alta de 1,47% – no mercado à vista. A moeda ultrapassou o índice de 6 reais pela primeira vez na história, segundo a série estatística do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). A marca ultrapassa a cotação dessa quarta-feira (27), de R$ 5,9124, além do índice de R$ 5,9718 registrado em 14 de maio de 2020, em meio à pandemia.

A cotação atingiu seu recorde depois que o governo anunciou, na noite de quarta, um ajuste fiscal de 70 bilhões de reais até 2026, e uma redução de impostos para cidadãos de renda média como contrapartida para aliviar o impacto social da medida.

O gerente da mesa de câmbio da corretora Correparti, Guilherme Esquelbek, atribui a maior demanda defensiva à reação negativa do mercado financeiro ao anúncio conjunto da ampliação da faixa de isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil com as medidas de contenção de gastos no pacote do governo federal.

"O mercado não gostou dos detalhes da coletiva sobre o pacote e da divulgação conjunta da medida do IR, inflacionária, e pede mais prêmios nos juros também. A Selic pode subir mais que o esperado", comenta a fonte, referindo-se à entrevista que contou com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante o período da manhã, para detalhar o pacote.

Depois de ultrapassar o nível de R$ 6, a moeda norte-americana desacelerou a alta no início da tarde, mas ainda continua muito perto deste nível. Às 13h26, apresentava alta de 1,42%, cotada a R$ 5,9990 no mercado à vista.